Liban: Parlamentul amână şedinţa controversată de marţi, la presiunea străzii O sedinta controversata a legislativului libanez ce urma sa aiba loc marti a fost amanata sine die, din lipsa de cvorum, transmit Reuters si AFP, citand un comunicat oficial, emis dupa ce sute de protestatari antiguvernamentali au blocat marti toate drumurile de acces catre parlamentul din Beirut.



Protestatarii acuza decizia presedintelui parlamentului, Nabih Berri, de a tine o sedinta in care sa se discute proiecte de legi referitoare la combaterea coruptiei si amnistia generala, transmit dpa si AFP.



'Nu vrem sa aprobe legi care ii protejeaza si le servesc interesele',… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

