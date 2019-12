UE are nevoie de unitate, fara de care ii va fi "foarte greu" sa avanseze in consolidarea proiectului european si sa conteze semnificativ la nivel mondial, a declarat, joi, consilierul prezidential Leonard Orban.



"Insist asupra nevoii de unitate, pentru ca fara unitate ii va fi UE foarte greu sa avanseze in consolidarea proiectului european si fara unitate ii va fi foarte greu sa conteze semnificativ la nivel mondial, o chestiune esentiala privind rolul si pozitia UE in perioada care va urma. Ne asteptam ca activitatea acestor institutii sa fie bazata, in primul rand, pe implementarea…