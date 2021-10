Lemne de foc aprobate pentru cazuri sociale, la Cernești Primaria Cernești comunica faptul ca s-au aprobat cererile pentru lemn de foc, pentru cazuri sociale și nu numai: „Puteți achita lemnul de foc la casieria Primariei Comunei Cernești pentru a putea stabili o zi in care inginerul silvic responsabil și un reprezentant din partea Comunei Cernești vor fi prezenți in teren. Tariful lemnului de foc […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

