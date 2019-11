Leii din Banat s-au impus în Trivale. Victorie importantă pentru bănățeni Etapa a 8-a a primei parți a campionatului a insemnat un imens balon de oxigen pentru SCM Timișoara care s-a impus la Pitești, dupa un meci spectaculos. Violeții din Timișoara i-au invins pe cei din Trivale cu 99-96, ultimul sfert fiind decisiv pentru stabilirea invingatoarei. Partida a fost spectaculoasa, cu multe coșuri care au incantat ... The post Leii din Banat s-au impus in Trivale. Victorie importanta pentru banațeni appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

