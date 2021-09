Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu ani de zile, mai exact in 2008, Alex Velea a participat la „Dansez pentru tine”, celebra emisiune de la Pro TV, alaturi de Cristina Stoicescu. Cei doi au dansat pentru Cristina Ciobanașu, pentru a-i oferi ei și familiei sale un trai mai bun. De atunci, viața Cristinei Ciobanașu s-a schimbat…

- Iata ca teribila mașinarie a propagandei operative a reușit – doar ”beneficiarii finali” ai acestei campanii știu cu ce eforturi logistice și mai ales ce costuri! – sa impuna teza conform careia Florin Cițu este ”indestructibil”! Pentru ca, dupa ce nu a reușit sa promoveze examenul de admitere la Academia…

- Copilul de 15 ani, aflat in stare grava dupa accidentului de ieri de pe drumul european 85, va fi transportat cu elicopterul de la Bacau la Spitalul Marie Curie din capitala. Viața sa este in continuare in pericol, iar medicii au solicitat transferul la București, a declarat purtatorul de cuvant al…

- „Mascatii” au plecat in misiune! Trupele „negre” au facut descinderi in București și Dambovița, dupa ce mai multe firme au reclamat la poliție ca au fost țepuite de un barbat care a ridicat prodduse care ar fi fost platite cu bilete la ordin false. „Ieri 16.07.2021 și astazi, 17.07.2021, polițiști din…

- Noapte magica la București ne-au oferit noua, romanilor, și milioanelor de microbiști, naționalele Franței și Elveției. A fost un meci in care visul calificarii a parut ca se implinește din nou pentru Cocoșul galic pana in minutul 80, cand Franța conducea cu 3-1.

- Simona Patruleasa e una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de știri din Romania. Inainte de a deveni celebra, aceasta locuia in Ramnicu Valcea și lucra in invațamant. Viața i s-a schimbat radical cand a urmat un curs de televiziune. Timp de șase ani de zile, Simona Patruleasa a fost invațatoare.…

- Misiunea agenției de presa a BOR a fost aceea de a transmite vestea buna, adica un jurnalism de calitate, cu vești pozitive din viața activa a Bisericii. In cei 13 ani de activitate, jurnaliștii de la agenția de presa au surprins principalele evenimente din viața BOR, cum ar fi vizita Papei Francisc,…

- Va reamintim ca Ioan Crișan a murit pe data de 29 mai, in urma unei explozii mașinii in care tocmai se urcase intr-o zi ce ar fi trebuit sa fie una obișnuita de sambata, dupa ce și-a baut cafeaua in parcarea unui supermarket din Arad. Nu știm nici pana in prezent cine este asasinul sau asasinii care…