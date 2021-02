In urma cu puțin timp, un baiat de 14 ani a gasit un portofel cu bani, in apropierea Școlii nr. 3 din Pitești. In portofel erau bani, dar și acte. Baiatul le-a adus la sediul Poliției Locale Pitești. Intre timp, polițiștii locali au gasit și proprietarul portofelului și i-au inapoiat acestuia lucrurile pierdute. Acesta este un barbat de 32 de ani din Pitești. The post Lecție de omenie. Un baiat de 14 ani a gasit un portofel cu bani, in apropierea unei școli din Pitești first appeared on Universul argesean .