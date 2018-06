LEAF, pionierul Nissan în domeniul ecosistemului electric Cu aproape un deceniu in urma, Nissan a dat startul revoluției vehiculului electric. Din acel moment, a vandut mai multe vehicule electrice decat orice alt producator de pe planeta. Dar acesta a fost doar inceputul. Prin intermediul vehiculelor electrice și al investițiilor in infrastructura și servicii energetice, Nissan și-a asumat misiunea de a privi dincolo de mașina și de a transforma felul in care traim cu toții. Acesta este ecosistemul electric și, prin viziunea Nissan Intelligent Mobility marca va revoluționa industria și modul modern de viața, așa cum il știm. Citeste articolul mai departe pe capital.ro…

