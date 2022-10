Laurențiu Reghecampf a devenit, recent, tata, dupa ce Corina Caciuc i-a daruit un baiețel, pe nume Liam. Creștinarea fiului sau a fost un moment extrem de mediatizat in țara noastra, insa cei doi nu au bagat in seama gurile rele, și s-au afișat in ipostaze de familie. Se pare ca proaspeții parinți continua sa se afișeze in public impreunp, astfel ca partenera antrenorului, Corina Caciuc, a publicat o fotografie cu Laurențiu intr-o ipostaza de-a dreptul emoționanta, pe rețelele de socializare.