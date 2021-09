Stiri pe aceeasi tema

- La finalul acestei saptamani, Alba Iulia va gazdui o noua ediție a Colocviului Tinerilor Scriitori. Desfașurat sub deviza „Confluențe literare”, colocviul va reuni tineri creatori de literatura din toata țara, care vor susține recitaluri de poezie pentru publicul albaiulian de toate varstele. Evenimentul…

- (VEZI VIDEO) Excelența manageriala continua sa iși arate roadele la Spitalul Municipal Orșova. Compartimentul de Terapie Intensiva (ATI) a fost modernizat și reabilitat, iar acum are aparatura ultramoderna, la standardele celor mai mari spitale din Europa. Investiția a costat 540.000 de lei și s-a realizat…

- Luni, 30 august 2021, de la ora 18:00, la Muzeul Principia din Alba Iulia, in organizarea Consiliului Județean Alba și a Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, in parteneriat cu Primaria Municipiului Alba Iulia și cu editura „Ecou Transilvan”, va avea loc lansarea carții „Intrebari existențiale cu…

- Sambata, 21 august 2021, incepand cu orele 10:00, comuna Mogoș va gazdui un amplu proiect cultural dedicat marelui etnograf roman Ovidiu Birlea, intitulat „Ovidiu Birlea – Tradiții culturale la Mogoș”. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Alba, Primaria Comunei Mogoș, Biblioteca Județeana…

- "Curatorul de zacuscaldquo; de Cosmin Dragomir este o carte culinara plina de istorie. Aparuta la Editura GastroArt 2021 este cea mai asteptata carte de istorie a gastronomiei. Conceputul copertii este realizat de Mihail Cosuletu, fotografia copertii este realizata de Sorin Despot, iar corectura ii…

- Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba vor relua, incepand cu aceasta luna, seria de activitați in aer liber dedicate in special copiilor și reunite sub denumirea generica 3.7 Ateliere educative. Atelierele educative au scopul de a familiariza copiii cu serviciile oferite…

- „Biblioterapia” din nou la Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba : „Despre scenariul de viața. Rupe lanțurile unei lumi trecute” „Biblioterapia” din nou la Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba : „Despre scenariul de viața. Rupe lanțurile unei lumi trecute” La final de luna iulie, Consiliul Județean…