- Producția Lamborghini de la Sant'Agata Bolognese (in apropiere de Bologna) va fi intrerupta temporar. Constructorul anunța ca masura este menita sa-i protejeze pe angajați de infectarea cu COVID-19. Astfel, Lamborghini nu va mai produce nicio mașina pentru circa doua saptamani, pana in data de 25 martie.…

- Aeroportul Ciampino era folosit mai mult de companiile aeriene low-cost. De asemenea, terminalul 1 al Aerportului Fiumicino, cel mai mare al Romei, va fi inchis incepand de marti, 17 martie 2020. Toate operatiunile de check-in si preluare a bagajelor vor fi transferate la Terminalul 3, care va ramane…

- Turneul de 500 de puncte de la Barcelona, programat intre 20 si 26 aprilie, se va desfasurafara spectatori, din cauza coronavirsului, informeaza lequipe.fr, care citeaza federatia spaniola de tenis (RFET), potrivit news.ro.In aceleasi conditii vor avea loc si trei turnee challenger, de la Marbella,…

- Teatrul National Timisoara a anuntat ca isi reprogrameaza spectacolele in perioada 10-22 martie, in timp ce Teatrul pentru copii si tineret ”Merlin” a anuntat ca anuleaza toate spectacolele, pe termen nedefinit. Si Teatrul Maghar de Stat "Csiky Gergely” isi va suspenda activitatea in perioada 11-22…

- "Primaria Cluj-Napoca, în aplicarea Hotarârii nr. 6 din 09.03.2020 privind aprobarea unor masuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus emisa de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgența și a solicitarii RADP Cluj-Napoca, dispune suspendarea Pieței de Vechituri…

- Guvernul italian a decis, miercuri, sa inchida toate școlile și universitațile din țara pana la jumatatea lunii martie, din cauza epidemiei de coronavirus. Italia este cea mai afectata țara din Europa de...

- Epidemia de coronavirus, care a infectat mai mult de 16.000 de persoane, a perturbat lanțurile comerciale și de aprovizionare la nivel mondial, a scazut prețurile activelor și a obligat companiile multinaționale sa ia decizii dure, relateaza Wall Street Journal.Izolarea Chinei, pe fondul…