Din noiembrie 2015 incoace se vorbește, in politica, despre old school contra new school. Sa fim serioși. Avem old school contra no school. Batranii ticaloși fața in fața cu lada de gunoi a prezentului. Priviți-l pe George Simion, lider de partid și naționalist de Instagram. Simion sta in primele banci din Camera Deputaților și se […]