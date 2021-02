La TVR: Proiect media inedit, adresat internauților Din acest an, in ultima duminica a fiecarei luni, Televiziunea Romana aduce publicului larg cate o productie valoroasa dar mai putin cunoscuta din Arhiva TVR, filme documentare realizate in coproductie cu parteneri din Romania sau din strainatate. Din 31 ianuarie, lunar, cate o coproductie va fi disponibila exclusiv online pe canalul Arhivei TVR, de unde va fi preluata, in social media, de catre partenerii proiectului. Noutatea este ca filmele se vor adresa internautilor, ele putand fi vizionate online, gratuit, intr-un anumit interval de timp, pe canalul de YouTube al Arhivei TVR – de unde vor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

