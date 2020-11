Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din judet asteapta rezultatele testelor si pentru alte persoane din centru pentru a stabili cum procedeaza mai departe. „Un nou focar a fost identificat si la centrul medico-social din Urlati, unde 102 persoane dintr-un efectiv de 216 au fost depistate, in urma verificarilor periodice,…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Prahova a raportat, duminica, un focar de coronavirus intr-un centru pentru persoane cu handicap din Urlați, aflat in subordinea DGASPC, unde peste 100 de persoane au fost testate pozitiv, informeaza Agerpres.Potrivit datelor comunicate de Prefectura Prahova, dintr-un…

- Un numar de cinci angajati ai Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Targu Jiu au fost depistati cu COVID-19 in ultimele 24 de ore, totalul personalului confirmat cu noul coronavirus ajungand la 25, a informat, vineri, purtatorul de cuvant al institutiei, Alexandru Nitu, relateaza Agerpres.Potrivit…

- Managerului Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, Adrian Streinu-Cercel, a declarat duminica, in conferința de presa in care și-a anunțat candidatura din partea PSD la alegerile parlamentare, ca „abia in 2023” Romania ar putea sa scape de coronavirus, scrie News.roIntrebat daca isi…

- Avem 1.713 cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore 37 de bistrițeni au fost confirmați pozitiv la infecția cu COVID-19. 16 persoane au fost externate din spital. De asemenea s-a inregistrat și un deces. La nivel național, in același interval de timp, au fost inregistrate…

- Alți noua moldoveni au fost rapuși de COVID-19. Astfel, bilanțul deceselor provocate de noul coronavirus in Republica Moldova a ajuns la 1353.Potrivit Ministerului Sanatații, victimele, cinci femei și patru barbați aveau varsta cuprinse intre 55 și 71 de ani.

- E din nou focar la Maternitatea Buzau, dupa ce trei angajați au fost confirmați cu noul coronavirus. Este pentru a doua oara in ultimele doua luni cand la secția exterioara a Spitalului Județean de Urgența apare un focar de COVID. Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, la nivelul județului…

- In ultimele 24 de ore, doi angajati ai Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Slatina au fost testati pozitiv pentru infectia cu SARS-CoV-2. Anuntul a fost facut astazi de reprezentantii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Olt. Alti doi angajati ai SJU Slatina au fost confirmati cu COVID-19 la inceputul…