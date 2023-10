Stiri pe aceeasi tema

- Atacul brutal lansat de gruparea Hamas asupra Israelului a venit chiar de ziua lui Vladimir Putin. Un șoc atat de mare in Orientul Mijlociu a fost probabil o surpriza placuta pentru un președinte al Rusiei a carui prioritate strategica este sa distraga atenția Occidentului și sa reduca sprijinul pentru…

- Pe uscat, contraofensiva trupelor ucrainene a avansat lent, dupa ce au dat peste formidabilele fortificații rusești. Pe mare, insa, povestea este una de succes. Trecand aproape neobservata, Ucraina a reușit sa distruga dominația ruseasca a Marii Negre, provocand un exod al navelor rusești din portul…

- Ministerul Apararii de la Moscova a declarat ca Rusia a dejucat o incercare de debarcare a forțelor ucrainene in Crimeea. Potrivit Ministerului, un aparat al forțelor aerospațiale ruse a intervenit in nord-estul Marii Negre pentru a opri o incercare de patrundere pe teritoriul Crimeii de catre un grup…

- Aliații occidentali ai Kievului ar putea fi nevoiți sa instituie un coridor de transport maritim, dupa prabușirea acordului ONU privind cerealele, spune amiralul James Stavridis pentru Politico.Moscova risca sa declanșeze un razboi direct cu NATO prin interceptarea unor nave in apele internaționale…

- O nava de razboi a Rusiei a tras asupra unui vapor care transporta marfa in Marea Neagra. Anunțul a fost facut de Ministerul Apararii din Rusia, potrivit Sky News.O nava de razboi rusa a deschis duminica un foc de avertisment asupra unei nave de marfa sub pavilion Palau Incidentul a avut loc…

- Președintele Nigerului, Mohamed Bazoum, a fost inlaturat de la putere, potrivit unui grup de soldați, informeaza Rador.Aceștia au aparut la televiziunea naționala a națiunii vest-africane miercuri seara tarziu, la cateva ore dupa ce președintele a fost reținut in palatul prezidențial. CITESTE…

- Sustinatori ai liderului opozitiei din Kenya, Raila Odinga, au participat la slujbe de pomenire a peste 30 de persoane care au fost ucise in ciocnirile recente dintre fortele de politie si demonstrantii antiguvernamentali, informeaza Rador.Raila Odinga i-a vizitat la spital pe cei raniti, multi protestatari…

- Autoritațile ruse acuza Ucraina ca a lansat o ofensiva majora in regiunea Zaporojie, iar Kievul pastreaza tacerea. In schimb, ucrainenii anunța ca avansul continua la sud de Bahmut (regiunea Donețk) și ca forțele ruse au suferit pierderi grele. Ucraina incearca sa sparga rezistența rusa in acea zona…