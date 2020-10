Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bucuresti l a validat, luni, pe Nicusor Dan in functia de primar general al Capitalei, dupa ce instanta a respins toate cele 52 de apeluri formulate in acest caz, scrie Agerpres. Decizia instantei este definitiva.Pe 12 octombrie, Nicusor Dan a fost validat de Tribunalul Bucuresti in functia…

- Mandatul lui Nicușor Dan de primar general al Capitalei a fost validat luni de Curtea de Apel București, decizia fiind definitiva.Instanța a respinsc ca fiind tardive cele 52 de apeluri depuse de reprezentanți PSD prin care era contestata validarea mandatului lui Nicușor Dan.Nicușor Dan spunea,…

- Instanța a respins toate apelurile formulate impotriva validarii acestuia. Curtea de Apel București a admis excepția tardivitații și a respins toate apelurile ca tardiv formulate. Decizia este definitiva.

- Curtea de Apel București a validat mandatul lui Nicușor Dan ca primar al Capitalei. Instanța a respins toate apelurile formulate impotriva validarii acestuia. Curtea de Apel București a admis excepția tardivit

- Curtea de Apel București a respins, luni, toate apelurile ca tardiv formulate dupa ce a admis excepția tardivitații invocate in dosarul in care Tribunaul București a validat mandatul de primar general al Capitalei pe numele lui Nicușor Dan.Citește și: DOSAR BREAKING - Cum era sa RATEZE DNA…

- Curtea de Apel Bucuresti ar urma sa judece luni cele 52 de apeluri formulate impotriva validarii mandatului lui Nicusor Dan, primarul ales al Capitalei declarandu-se convins ca isi va prelua functie joi sau vineri, dupa o decizie favorabila in acest sens.

- Primarul general ales al Capitalei, Nicușor Dan, acuza PSD de șicane penibile pentru ca incearca sa intarzie validarea mandatului sau și spune ca „se pregatește o iarna grea pentru bucureșteni in ceea ce privește serviciul de incalzire”. „La București o sa mai așteptam cel puțin o saptamana din cauza…

- La alegerile locale 2020, bucureștenii sunt chemați la urne sa aleaga primarul Capitalei, primarul de sector, Consiliul General al Municipiului București și consiliul local de sector. Alegatorii pot vota pana la ora 21:00, atunci cand urnele se vor inchide și vor fi comunicate primele rezultate de tip…