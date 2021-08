La masa săracilor, din mila UEFA Ca suporteri, probabil ca suntem tentați sa vedem fotbalul romanesc la un nivel mult mai inalt decat cel la care se situeaza in realitate. Din nefericire, actualul sezon debut, al sezonului competițional european, ne-a indicat nivelul la care se afla fotbalul din țara noastra – probabil un indiciu al nivelului la care se situeaza sportul romanesc, in general – și direcția in care se indreapta. Cand a fost anunțata inființarea UEFA Europa Conference League și condițiile pentru participarea in aceasta competiție, am spus ca forul fotbalistic european discrimineaza și ne arunca, alaturi de alte state,… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

