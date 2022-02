Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Pitești, au efectuat o percheziție domiciliara, in județul Argeș, la locuința unor persoane banuite de trafic de droguri de risc și efectuarea de operațiuni cu produse susceptibile…

- Radu Mazare a primit cinci ani de inchisoare, prin sentința definitiva, pronunțata joi, 3 februarie 2022. Sentința a fost decisa de Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ). Aceasta pedeapsa a fost pronunțata in dosarul Polaris. Magistrații ICCJ l-au gasit vinovat pe Mazare de luare de mita, in perioada…

- Un barbat din Cugir a trecut prin clipe de groaza, in cursul anului trecut, dupa ce a fost batut crunt de vecinul sau pentru ca nu i-a dat destui bani de bere. In actul de sesizare s-a aratat ca la data de 8 iunie 2021, in intervalul orar 05.45-05.50, in timp ce persoana vatamata C. C. se deplasa spre…

- Traficant notoriu si consumator de droguri din Alba revine la inchisoare: Au trecut doar trei ani de la liberarea conditionata Traficant notoriu si consumator de droguri din Alba revine la inchisoare: Au trecut doar trei ani de la liberarea conditionata Dupa doar trei ani de la momentul liberarii conditionate,…

- Surprins pe cand abia intrase la furat intr-un apartament, hotul nu a vrut sa fuga chiar cu mana goala. A insfacat un rucsac si a fugit pe unde intrase. Faptele s-au petrecut in seara zilei de 9 iulie 2020. In jurul orei 18.30, C.R. abia se intorsese acasa, in apartamentul in care locuia cu doi colegi…

- Șase ani de inchisoare pentru un barbat care și-a UCIS iubita: Conflictul intre cei doi a pornit de la telecomanda televizorului Șase ani de inchisoare pentru un barbat care și-a UCIS iubita: Conflictul intre cei doi a pornit de la telecomanda televizorului Un barbat din Iași s-a ales cu șase ani de…

- Adrian Buda coordona din inchisoare o grupare infracționala care se ocupa cu distribuția de droguri pe piețele din Arad și Timișoara. In urma cu un an, acesta a fost condamnat la inchisoare pentru constituirea unui grup infracțional organizat și trafic ilicit de droguri de risc, dupa ce – inițial –…