- Programul Rabla 2024 va debuta pe 19 martie, prima de casare fiind majorata la 120.000 de lei pentru masinile electrice, a anuntat, luni, intr-o conferinta de presa la Targoviste, presedintele AFM, Laurentiu Neculaescu. „Fac un anunt in premiera la Targoviste astazi, pe data de 19 va demara Programul…

- Autoritațiile romane au transmis o avertizare de calatoriie in Bulgaria, unde sambata si duminica este vreme extrema. In Bulgaria vor fi in vigoare Coduri portocaliu si galben de vreme severa cu ninsori si vant puternic. Toata țara va fi afectata de precipitatii abundente sub forma de ninsoare insotita…

- La nivelul administrației publice locale din Targoviște continua anul acesta programul de reabilitare-modernizare a infrastructurii de educație. Informația a fost transmisa intr-o conferința de presa de primarul Cristian Stan, care a punctat și principalele noutați: „La acest moment avem semnate contracte…

- Vremea buna de saptamana trecuta a permis constructorilor sa finalizeze lucrarile de asfaltare pe Strada Costache Olareanu, din vecinatatea Cimitirului Eroilor, din Targoviște. Intreaga trama stradala a fost modernizata, in cadrul unui proiect cu finanțare guvernamentala. „Inca o zona din Targoviște…

- Dambovițenii au avut parte de surprize atunci cand au mers in stațiile de carburant pentru a-și alimenta vehiculele. Inca de la 1 ianuarie 2024 accizele s-au majorat substanțial, iar toate stațiile din Targoviște au afișat deja prețuri cu majorari intre 30 și 50 de bani per litru de combustibil. Ministerul…