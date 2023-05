Stiri pe aceeasi tema

- BULETIN INFORMATIV In perioada 04.05.2023, ora 08:00 ndash; 05.05.2023, ora 08:00, pompierii argeseni au desfasurat 41 de misiuni pe teritoriul judetului, iar cele mai semnificative dintre acestea au fost urmatoarele: INCENDII: ora 15:56 Pompierii au fost solicitati sa intervina in zona km 92 de pe…

- Un incendiu a izbucnit in dupa amiaza zilei de marți, 2 mai, la gunoiștea din orașul Vatra, din municipiul Chișinau. La fața locului au intervenit doua echipaje de salvatori și pompieri. Pompierii au stabilit ca o suprafața de circa 30 de ari de gunoi este cuprinsa de flacari.

- Pompierii salajeni au intervenit zilele trecute pentru localizarea și lichidarea a trei incendii, in urma carora nu s-au inregistrat victime. Sambata dupa masa, pompierii din cadrul Garzii Nușfalau au fost solicitați pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un utilaj agricol (tractor), aflat pe pașunea…

- Un incendiu a cuprins in noaptea de miercuri spre joi o pensiune din Vatra Dornei, județul Suceava.Pompierii din Suceava au fost solicitați sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o pensiune turistica din Vatra Dornei. Flacarile se manifestau la nivelul acoperișului, cu pericol de…

- Pompierii au intervenit luni cu mai multe autospeciale pentru a stinge un incendiu care a cuprins un garaj al unei locuințe din Rascruci. Un autoturism a ars in totalitate. La fața locului s-a acționat cu doua autospeciale pentru stins incendii pentru localizarea și lichidarea flacarilor. „Flacarile…

- Incendiu nocturn in capitala. Pompierii au fost alertați pentru a lichida flacarile ce au cuprins un automobil de model Renault Scenic. Cazul a avut loc pe strada Sihastrului 90, orașul Codru, din municipiul Chișinau, in noaptea de 24 martie.

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un incendiu la Scoala nr.30 "Gheorghe Titeica". La locul solicitarii au fost trimise echipaje medicale de prim ajutor. Interventia…

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineata la un bloc de locuinte situat pe strada Mitropolit Varlaam, in proximitatea magazinului Kaufland Nicolina. O locuinta din cladire a luat foc. In urma incidentului o persoana a fost gasita carbonizata, iar alte doua au suferit intoxicatii cu fum asociind atac…