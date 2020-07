La 14 septembrie am putea avea peste 1.800 de cazuri noi de COVID 19 pe zi. Care este avertismentul epidemiologul Emilian Popovici

Stiri pe aceeasi tema

- Odata cu relaxarea masurilor luate de autoritați, pentru romani, noul virus parca ar fi intrat in pamant. Majoritatea oamenilor au uitat de carantina, de masurile de igiena și de distanțarea sociala. A venit vara, lumea se distreaza fara grija, in timp ce sute de noi cazuri sunt confirmate in fiecare…

- Pana astazi, 23 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 24.505 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 17.187 au fost declarate vindecate și externate. Pana astazi, 1.539 persoane diagnosticate cu infecție cu Covid-19 au decedat. In ultimele…

- Ziarul Unirea OFICIAL| 141 NOI cazuri de COVID-19 in Romania. Bilanțul total ajunge la 19.398 de infectari și 1270 decese Pana astazi, 1 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 19.398 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv,…

- Pana in prezent, in Romania sunt 19.257 de cazuri confirmate cu noul coronavirus și s-au inregistrat 1.259 de decese. Autoritațile au anunțat duminica 124 de cazuri noi de coronavirus, cel mai mic bilanț zilnic din ultimele 2 luni. Ultima zi in care au fost raportate mai puțini bolnavi a fost pe 22…

- Un numar de 127 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus au fost inregistrate in Romania de la ultima informare, ajungandu-se astfel la un total de 17.712 imbolnaviri, a anuntat vineri Grupul de Comunicare Strategica. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 10.777 au fost declarate vindecate…

- BILANT CORONAVIRUS ROMANIA 16 MAI. Pana astazi, 16 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 16.704 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 9.574 au fost declarate vindecate și externate. Citeste si: Avertismentul lui…

- Pe 26 februarie, Romania inregistra primul caz de coronavirus! De atunci și pana azi, 11.036 de romani s-au infectat, iar 601 dintre ei au murit.”Pana astazi, 26 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 11.036 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus).…

- Pana astazi, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 8.067 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 360 de noi cazuri de imbolnavire. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 1.508 au fost declarate…