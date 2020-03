Krzysztof Penderecki a murit. Celebrul compozitor suferea de mai multe boli Compozitorul si dirijorul polonez Krzysztof Penderecki, recunoscut drept unul dintre cei mai mari compozitori contemporani si printre cei mai inovatori, a murit duminica la varsta de 86 de ani, in orasul natal Caracovia, au anuntat mass-media poloneze, citate de AFP. Penderecki, recompensat cu numeroase premii si care a lucrat cu orchestre simfonice atat europene, cat si americane de-a lungul carierei sale, a murit dupa o lunga suferinta, potrivit presei care citeaza Asociatia "Ludwig van Beethoven" din Cracovia, fondata de sotia sa Elzbieta. Succesul afirmarii timpurii a compozitorului… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Spitalele se confrunta din nou cu o nevoie disperata de sange. Din cauza pandemiei de coronavirus, numarul donatorilor a scazut dramatic. Oamenii nu mai doneaza de teama de a se expune riscului imbolnavirii cu coronavirus, gandindu-se ca acest risc ar fi mai mare daca se lasa ințepați intr-o unitate…

- Noul proiect al tobarului timișorean Radu Pieloiu, „Acetoba“ a lansat ieri primul E.P., care cuprinde patru piese inregistrate live in cadrul recitalului susținut in luna februarie a acestui an, in clubul Eden din București. Radu Pieloiu a studiat la Colegiul Național de Arta Ion Vidu, dupa care a terminat…

- "Fantezie si culori sonore" este titlul sub care Centrul Național de Arta Tinerimea Romana invita publicul marti, 25 februarie 2020, de la ora 18, la Palatul Tinerimea Romana la recitalul Cvartetului Arcadia, compus din Ana Torok – vioara, Rasvan Dumitru – vioara, Traian Boala – viola si Zsolt Torok…

- Profesorul doctor Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului de Boli Infecțioase ,,Matei Balș” din București a declarat, pentru mediafax, ca masca sanitara ne poate feri de virusul gripal daca este folosita corespunzator. Medicul susține ca in primul rand banda metalica a maștii trebuie sa fie stransa,…

- Expozitia ''Unirea Principatelor Romane - 24 ianuarie 1859. 200 de ani de la nasterea domnitorului Alexandru Ioan Cuza'' va fi prezentata, vineri, la Casa Artelor "Dinu Lipatti" din Bucuresti, informeaza un comunicat al organizatorilor transmis AGERPRES. Vizitatorii vor…

- Renumitul chitarist Richie Kotzen, fost membru al trupelor Poison sau MR. Big, revine la Bucuresti dupa showul sold out de acum cativa ani pe 10 septembrie la Hard Rock Cafe pentru un concert alaturi de trupa sa in cadrul turneului 50 for 50. Pentru acest show nu avem locuri in fata scenei. Biletele…

- Muzica romaneasca a deprins de la o vreme starea de doliu. Un mare chitarist – conform unora cel mai mare – , un compozitor de marca și lider al unele dintre cele mai iubite trupe din Romania s-a stins, astazi, la varsta de 69 de ani. Dan Andrei Aldea, liderul trupei Sfinx, a lasat indurerați prietenii…

- Cinci finaliști au luptat duminica, 29 decembrie, pentru trofeul celui mai iubit talent-show de folclor din Romania, prezentat la TVR 1 de Iuliana Tudor. Caștigatoare a fost Simona Alexandra, care și-a insușit trofeul celei de-a patra ediții, precum și premiul de 100.000 de lei.„Daca va fi sa caștig,…