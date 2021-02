Stiri pe aceeasi tema

- Mama tehnicianului echipei Liverpool, Jurgen Klopp, a încetat din viata la vârsta de 81 de ani, informeaza presa internationala. Klopp nu poate face însa deplasarea în Germania pentru a înmormântare, din cauza restrictiilor legate de pandemia de coronavirus."Ea…

- Inceputul saptamanii i-a adus lui Liverpool prima infrangere in Premier League, dupa mai multe luni, iar baieții lui Jurgen Klopp au ratat ocazia de a se distanța in ierarhia clasamentului fața de contracandidatele la titlu.Meciul a avut un start excelent pentru Southampton. Lui Danny Ings…

- Southampton - Liverpool se joaca azi, de la 22:00, in ultima partida a etapei a 17-a din Premier League. „Cormoranii” n-au mai caștigat de doua runde in Anglia și au fost egalați de Manchester United in fruntea ierarhiei. Jurgen Klopp nu reușește s-o desprinda pe Liverpool in Premier League in acest…

- Managerul FC Liverpool, Jurgen Klopp, a impartașit fanilor fotbalului un mesaj de Craciun, privind inapoi la ceea ce a adus anul acesta. Potrivit lui Klopp, care a condus pe Liverpool la caștigarea titlului in Premier League in sezonul trecut, anul acesta a fost greu din cauza restricțiilor…

- Jurgen Klopp a fost numit Antrenorul anului, iar Liverpool a fost numita Echipa anului, in urma sondajului realizat de BBC, potrivit mediafax. Liverpool, cu Klopp la conducere a caștigat 4 trofee in ultimii cinci ani, inclusiv Liga Campionilor și titlul de campioni in Premier League. Citește…

- Tehnicianul echipei Liverpool, Jurgen Klopp, a declarat ca atunci cand s-a intalnit cu Diego Maradona a fost ca si cand s-ar fi intalnit cu Suveranul Pontif. "A fost cel mai bun din cati am vazut. In cariera mea de jucator, el era cel care se remarca. Cred ca viata a demonstrat ca poate fi…

- In timp ce Real Madrid a trecut, in Italia, de Inter Milano, echipa lui Conte jucand cu un om in minus o parte semnificativa din meci, surpriza serii s-a produs in Anglia, unde trupa lui Jurgen Klopp a suferit o rara infrangere pe teren propriu in meciul cu Atalanta.

- La sfarșitul meciului cu Leicester, Jurgen Klopp a spus ce avea pe suflet. Nu era prima oara, dar acum a fost și mai aprins. La interviul pentru Sky Sports (unul dintre deținatorii de drepturi in Premier, alaturi de BT Sports), managerul lui Liverpool a cerut o schimbare a programului: "Fac acest apel…