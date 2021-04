Stiri pe aceeasi tema

- Jurgen Klopp, managerul lui Liverpool, se impotrivea in 2019 ideei Super Ligii Europei. Acum, clubul pe care il antreneaza se afla printre membrii fondatori ai acestei competiții. Cum se va replia insa managerul unei secesioniste, dupa declarațiile din 2019 in Kicker? „Sper ca nu va exista niciodata…

- Presa europeana a erupt dupa anunțarea oficiala a ultimului mega proiect din fotbal. ”Super Liga? Un super NU!”, a fost doar una dintre reacțiile jurnaliștilor de pe Batrânul Continent.Proiectul Superligii europene a fost anuntat oficial, printr-un comunicat de presa al celor…

- Patru mari echipe ale lumii au facut spectacol seara trecuta in mansa tur a sferturilor de finala din UEFA Champions League.Meciul de gala dintre Real Madrid si Liverpool a facut deliciul telespectatorilor. Trupa lui Jurgen Klopp nu a avut forta necesara sa reziste la Madrid, iar spaniolii au profitat…

- Antrenorul echipei Liverpool, germanul Jurgen Klopp, a declarat vineri ca elevii sai nu-si mai pot permite sa mai piarda niciun punct in Premier League daca vor sa mai prinda top 4 si sa evolueze in sezonul viitor in Liga Campionilor, scrie dpa, potrivit Agerpres. ''Nu ne mai putem permite…

- Campioana en-titre, caștigatoarea in premiera a titlului, ramasa fara susținerea financiara a grupului Suning, a fost inlocuita in Superliga de Cangzhou Mighty Lions. Nimeni și nimic n-a mai salvat-o pe Jiangsu FC. Fosta echipa a antrenorului Cosmin Olaroiu nu a fost inscrisa in viitorul campionat al…

- Campioana Germaniei a depasit FC Barcelona, care are 18 prezente in sferturi. La actuala editie, catalanii au fost eliminati in optimi de PSG, dupa 1-4, acasa, si 1-1. In sferturile Ligii Campionilor 2020/2021 sunt patru antrenori germani, de asemenea un record: Hansi Flick (Bayern), Thomas Tuchel (Chelsea),…

- Brazilianul Rivaldo (48 de ani), fost Balon de Aur in 1999, l-a elogiat pe Ianis Hagi (22), caruia ii prevede un viitor stralucit. Rivaldo a analizat relația actualului fotbalist de la Rangers cu antrenorul sau, Steven Gerrard, vehiculat ca posibil succesor al lui Jurgen Klopp pe banca lui Liverpool.…

- Liverpool a fost invinsa de Leicester City, scor 1-3, in runda #24 din Premier League. Jurgen Klopp (53 de ani) dezarmeaza dupa a treia gafa a portarului Alisson in doua meciuri și al treilea eșec la rand al formației de pe Anfield Stadium. Tehnicianul german acuza ofsaid la egalarea decisa de VAR.…