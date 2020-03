Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, in videoconferinta cu premierul Ludovic Orban si cu ministrii responsabili in gestionarea epidemiei COVID-19, ca starea de urgenta este pentru 30 de zile, fiind necesar ca masurile sa fie luate foarte repede. "Am emis decretul prin care se instituie starea…

- Declaratia presedintelui Romaniei la finalul sedintei CSAT Președintele României, Klaus Iohannis. Foto: Agerpres. Am condus astazi sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, în care am avut o discuție aplicata cu autoritațile care au responsabilitați în domeniu cu…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, luni seara, ca in Romania nu exista deocamdata vreun caz confirmat de coronavirus, insa a decis convocarea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), pentru miercuri, pe aceasta tema. Acesta a facut apel la cetațeni și politicieni la calm și responsabilitate,…

- Comisia parlamentara de control al activitatii SRI vrea date despre COVID19 Foto: Arhiva. Comisia parlamentara de control al activitatii Serviciului Român de Informatii a solicitat acestei institutii un raport scris referitor la datele pe care le detine privind noul coronavirus. Marian…

- Intrevederea premierului Ludovic Orban cu Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, și declarații comune de presa: Ursula von der Leyen: Buna dimineata! Imi face o deosebita placere și onoare sa il avem pe premierul Romaniei astazi aici, pe domnul Ludovic Orban. Ce placere sa va revad și…

- UPDATE – Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a spus joi premierului roman Ludovic Orban, inaintea unei intrevederi la Bruxelles, ca il asteapta ‘multe provocari’, in special in privinta planurilor pentru economie si reforma sistemului de justitie, dar ca ‘are mereu Comisia de partea’…

- Mecanismul de Protectie Civila fost activat, luni seara, in Uniunea Europeana, ca urmare a incendiilor generalizate din Australia. Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, l-a informat pe premierul Ludovic Orban, iar presedintele Klaus Iohannis a dispus acordarea de ajutoare de urgenta. ”La…

- Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a sustinut marti, 7 ianuarie a.c., la Seeon Seebruck, o alocutiune in cadrul reuniunii CSU Uniunea Crestin Sociala din Bavaria.Va prezentam in continuare textul alocutiunii tradus in limba romana:Doamnelor si domnilor,Ma bucur sa ma aflu astazi in fata dumneavoastra…