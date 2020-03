Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, propune o amanare de pana la 9 luni a platii ratelor la banci, in functie de cum decide fiecare debitor. Ministrul Florin Cițu a declarat, meircuri, intr-o postare pe Facebook ca amanarea se aplica pentru toate tipurile de credite si pentru intreg sistemul bancar.…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a anuntat, astazi, ca Guvernul va adopta joi o ordonanta de urgenta care va permite amanarea platii ratelor pe o perioada de noua luni, atat pentru persoanele fizice cat si pentru cele juridice.

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat ca in sedinta de Guvern care va avea loc maine, 26 martie, va fi adoptata o ordonanta de urgenta care va permite companiilor si persoanelor fizice care au de suferit din cauza coronavirusului sa primeasca o amanare a platii ratelor la banci.„Este o decizie…

- OTP Bank Romania anunța masuri pentru clienții cu credite in derulare, in contextul situației generate de raspandirea virusului COVID-19. OTP Bank a decis posibilitatea amanarii plații ratelor persoanelor fizice pana la data de 29 mai 2020, fara trecerea la restanța și aplicarea de penalitați de intarziere,…

- CEC Bank a anunțat, luni, ca a luat decizia de a amana cu 30 de zile plata ratelor la creditele acordate persoanelor fizice. „Pe fondul crizei epidemiologice cu COVID-19, CEC Bank, instituția financiara...

- Asociatia Utilizatorilor Romani de Servicii Financiare (AURSF) a transmis, luni, o scrisoare premierului Ludovic Orban in care i se cere adoptarea in regim de urgenta a mai multor masuri in beneficiul consumatorilor utilizatori de servicii financiare, printre care si amanarea, pe o perioada de 3 luni,…

- Asociatia Utilizatorilor Romani de Servicii Financiare (AURSF) a transmis, luni, o scrisoare premierului Ludovic Orban in care i se solicita adoptarea in regim de urgenta a mai multor masuri in beneficiul consumatorilor utilizatori de servicii financiare, printre care si amanarea, pe o perioada de 3…

- Asociatia Utilizatorilor Romani de Servicii Financiare (AURSF) i-a transmis luni o scrisoare premierului Ludovic Orban, solicitandu-i acestuia, in contextul epidemiei de coronoviroza, o serie de masuri in sprijinul consumatorilor. Printre acestea se numara amanarea pe 3 luni a plații ratelor la credite,…