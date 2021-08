Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis participa duminica, la „Saptamana Haferland”, festivalul comunitatii sasesti, organizat in satul Crit din judetul Brasov, el aratand ca organizarea festivalului, chiar in conditii de pandemie, este un pas catre normalitate. Acesta a subliniat ca activitatile care au loc…

- Președintele Klaus Iohannis a participat, duminica, la „Saptamana Haferland”, festivalul comunitații sasești, organizat in satul Criț din județul Brașov. Intr-un discurs rostit in limbile romana si germana, șeful statului a subliniat faptul ca organizarea evenimentului intareste cooperarea dintre Romania…

- Presedintele Klaus Iohannis a facut senzație la Festivalul „Saptamana Haferland”, editia a IX-a, din satul Crit, comuna Bunesti, judetul Brasov. Iohannis a mers la eveniment imbracat complet in alb: camașa, pantaloni, curea și pantofi albi, aparand pentru prima data in public in acest fel.…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis este așteptat, maine, in județul Brașov. Șeful statului va fi prezent la Criț, pentru a participa la cea de-a IX-a ediție a Festivalului „Saptamana Haferland". Evenimentul este dedicat tradițiilor și culturii sasești din Țara Ovazului, respectiv zona cuprinsa intre…

- Numarul de joburi noi oferite pe platforma eJobs a crescut in iunie cu peste 10% fata de mai, la aproape 36.000, fiind cea mai buna luna din acest an, si a doua din istoria siteului de recrutare.

- Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Romanilor de Pretutindeni, care este sarbatorita in ultima duminica din luna mai. Șeful statului afirma ca vaccinarea este o cale prin care multe dintre familiile de romani desparțite de pandemie se pot reuni, odata cu revenirea la normalitate.

- Polițiștii și procurorii fac percheziții in Cluj, Brașov, Neamț, Sibiu și București, dupa ce a fost depistata o grupare care prelua firme folosind acte false. In fapt, in luna aprilie a acestui an, in urma unei sesizari depuse de un sibian, polițiștii Serviciului Investigarea Criminalitații Economice…

- Președintele Klaus Iohannis și premierul Florin Cițu viziteaza joi, de la ora 12:00, centrul de vaccinare impotriva Covid-19 de la Spitalul Militar din Constanța. Centrele de vaccinare ale spitalelor militare din Brasov, Bucuresti, Cluj, Constanta, Craiova, Iasi si Timisoara sunt deschise, incepand…