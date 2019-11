Stiri pe aceeasi tema

- "Eroii alegerilor nu suntem noi, politicienii, sunteti voi, alegatorii. Eu contez pe alegatorii PNL. (...) Eu contez si pe alegatorii USR-PLUS. Sunt oameni care isi doresc ca si mine, ca si voi, o tara moderna, europeana. Ei isi doresc sa se intample maine, nu se va intampla chiar maine, dar suntem…

- „Daca vrem sa aratam PSD-ului unde ii este locul, in Opoziție, romanii sa mearga la vot”, a declarat președintele Klaus Iohannis, prezent vineri seara la Baia Mare, la primul miting electoral pentru turul doi al alegerilor prezidențiale. Iohannis a mai spus ca „PSD-ul improașca venin, minciuni și fake…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, susține ca Romania se afla in situația din Franța, din 1992, atunci cand Jaques Chirac a refuzat o dezbatere cu Marine le Pen, pentru a nu ii valida discursul. Rareș Bogdan susține ca Iohannis nu vrea sa o valideze deloc pe Viorica Dancila, iar studiile sociologice…

- Dupa șocul de la europarlamentare, dupa o moțiune de cenzura ce parea imposibila intr-o țara cotropita de sclavii lui Dragnea, valul de schimbare ridicat acum aproape un an a maturat complet și guvernarea pesedista. Cea care a facut de rușine conducerea Romaniei, Viorica Dancila, este trasa inapoi,…

- Candidatul aliantei USR PLUS la alegerile prezidentiale din 10 noiembrie, Dan Barna, s-a aflat vineri, 1 noiembrie, in Baia Mare, unde a facut o vizita in Piata Izvoarele, dar si la doi agenti economici importanti ai orasului. Ultima oprire a fost in Piata Revolutiei, unde Barna a facut si cateva declaratii…

- Senatul si Camera Deputatilor s-au reunit joi in sedinta comuna pentru dezbateri si vot asupra motiunii de cenzura impotriva Guvernului condus de premierul Viorica Dancila, informeaza AGERPRES . UPDATE ORA 10.45 Viorica Dancila, in plenul reunit al Parlamentului: Motiunea – semnata de aceiasi oameni…

- Viorica Dancila îi cheama miercuri pe deputații și senatorii social-democrați ,la Vila Lac, începând cu ora 17.30. Întâlnirea are loc în contextul în care se poarta ultimele negocieri și se fac ultimele calcule înaintea moțiunii de cenzura. Surse social…

- „Motiunea de cenzura nu va trece!” afirma presedintele PSD Arad, deputatul Dorel Caprar. „Vedem cu totii ca insusi textul moțiunii este slab, lipsit de cifre și de substanța. El abunda in acuzații, dar este complet lipsit de soluții. Un astfel de text nu poate fi un argument serios pentru schimbarea…