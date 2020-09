Klaus Iohannis: epoca PSD trebuie să se încheie Președintele Klaus Iohannis a facut prima declarație dupa alegerile locale, care au avut loc duminica, 27 septembrie 2020. Iata, declarația integrala: „ Ieri au avut loc alegerile locale, in Romania, in condiții speciale, generate de epidemia Covid-19. Vreau sa subliniez de la inceput ca ceea ce am vazut in majoritatea secțiilor de vot a reprezentat […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a declarat in aceasta seara ca votul de ieri a fost un vot de blam la adresa minciunii, dezinformarii, stagnarii și incompetenței. Epoca PSD trebuie sa se incheie definitiv pentru ca Romania sa se modernizeze „E doar o victorie de etapa a dreptei. Incurajez partidele democratice…

- Alegerile locale din Romania sunt vazute ca un test al modului in care se vor desfasura alegerile parlamentare din 6 decembrie, scrie Associated Press. De asemenea, France24, care citeaza AFP, noteaza ca pandemia de COVID-19 ameninta cu o crestere a ratei de absenteism, potrivit Digi24.Alegatorii romani…

- VIDEO! Ce reguli trebuie sa respecte romanii la vot, in contextul COVID-19. Alegerile locale 2020 se desfașoara in condiții speciale, in contextul pandemiei de COVID-19. Astfel, au fost stabilite reguli la urne și in salile de vot, pentru prevenirea raspandirii coronavirusului. Cel mult cinci alegatori…

- Ziarul Unirea Modul in care ar putea vota miile de romani infectati cu noul coronavirus la alegerile locale. Dr. Alexandru Rafila: „Mi se pare cel mai sigur” Dr. Alexandru Rafila, reprezentantul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) in Romania, considera ca pana in data de 27 septembrie, cand se vor…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca in conditiile in care se vor respecta in continuare regulile de protectie sanitara impuse de autoritati, in sezonul de toamna care urmeaza se va lua o decizie legata de vaccinul COVID. Ministrul a adaugat ca este necesarsa se țina cont de inceperea scolii,…

- Președintele Klaus Iohannis a spus despre noul record de cazuri Covid-19 ca ”este prea mult, mult prea mult”. – Va rog pe toți, purtați masca, pastrați distanța, ca sa scapam de aceasta epidemie. – Am discutat cu ministrul Sanatații, pentru ca am observat un interes deosebit și pe evoluția epidemiei…

- Partidul Ecologist Roman revine cu solicitarea catre Presedintele Klaus Iohannis, Guvernul Orban și Parlamentul Romaniei pentru amanarea alegerilor din 27 septembrie."Astazi, Romania a inregistrat un nou record negativ de imbolnaviri cu Covid- 19, 1119 cazuri. Este evident ca politizarea pandemiei…

- Ivan crede ca raportarea cazurilor este modul PNL-ului de a panica populatia, scopul fiind unul electoral. "Nu exista pericolul epidemiologic numit COVID 19. Acum pot sa-mi asum aceasta declarație cu toata responsabilitatea. Totul este o manipulare din cifre pentru a speria populația. Nu ma…