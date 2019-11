Stiri pe aceeasi tema

- Postarea cu fake news-ul potrivit caruia Klaus Iohannis ar fi venit la conferința de presa de miercuri cu casca in ureche a disparut de pe pagina de Facebook a Gabrielei Firea. Numeroși internauți au reacționat raportand la Facebook o postare mincinoasa. Reamintim ca o serie de lideri ai PSD, intre…

- O noua linie de atac a pesediștilor pe Facebook unde lideri ai partidului, între care Gabriela Firea, au distribuit un colaj foto susținând ca președintele Klaus Iohannis purta casca în ureche la conferința de presa de la sediul PNL. O imagine surprinsa la fața locului demonstreaza…

- Victor Ciutacu, realizator la Romania TV, i-a transmis președintelui Klaus Iohannis, pe Facebook, un mesaj. Unul ironic, dupa prestația președintelui la conferința de presa, dar care face trimitere și la ce a spus Cristian Tudor Popescu in analiza prestației lui Iohannis.Citește și: PNL face…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a declarat miercuri ca seful statului Klaus Iohannis a sustinut singura conferinta de presa din mandatul sau care a fost "un moment de o aroganta monstruoasa". "Am vazut in aceasta seara ca domnul Iohannis a prins glas. Am vazut probabil singura conferinta…

- Candidatul PSD la alegerile prezidențiale, Viorica Dancila, va sustine o declaratie de presa, incepand cu ora 19.00, la sediul central al PSD. Conferința vine in contextul in care candidatul PNL la prezidențiale, Klaus Iohannis, susține incepand de la ora 18.00 o conferința de presa la sediul PNL.Dancila…

- PSD lanseaza un nou atac la adresa PNL si acuza viitorul Guvern ca va stopa cresterea salariului minim. "Programul PNL spune ca PSD a marit "exagerat" salariul minim, deși era o masura dreapta și fireasca! Este clar ca nu vor mai implementa creșterea salariului minim pe care romanii o merita,…

- Viorica Dancila a anunțat, intr-un mesaj pe Facebook, ca a identificat zece masuri de austeritate in programul viitorului Guvern, despre care susține ca „e pus pe taieri și hotarat sa intoarca Romania...

- Președintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, susține ca premierul Viorica Dancila incearca sa-i momeasca pe parlamentarii din ALDE cu promisiunea acordarii funcției de președinte al Senatului, pe care o deține Tariceanu in momentul de fața. ”Observ de cateva zile o zbatere disperata a d-nei Dancila in…