Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean și-a exprimat "durerea profunda" in urma unui accident grav care a ucis 32 de chinezi și patru nord-coreeni, relateaza BBC . Kim Jong-un a vizitat persoanele internate in spital și s-a interesat de tratamente.

- Tragedie fara margini in Coreea de Nord! Peste 30 de turisti chinezi au murit intr-un accident cumplit de circulație. Autocarul in care se aflau a cazut de pe un pod in apele unui fluviu. Incidentul infiorator s-a petrecut in noaptea trecuta. Accidentul a fost confirmat de surse diplomatice din China…

- Tanara prima doamna a Coreii de Nord , care l-a insotit pe sotul ei, Kim Jong-un, in timpul primei sale vizite in strainatate de la preluarea puteri , in China, i-a fascinat pe chinezi prin aspectul si hainele sale chic.

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un, insotit de sotia sa, s-a deplasat in prima sa vizita in strainatate de la venirea la putere in China. A doriat sa discute cu omologul sau chinez Xi Jinping inainte de convorbirile cu presedintele Coreii de Sud, Moon Jae-in, si cel american Donald Trump.

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un s-ar fi deplasat in China in cadrul primei sale vizite in strainatate de la preluarea fraielor tarii, in 2011, transmite luni Reuters preluand agentia Bloomberg, care citeaza trei surse neidentificate.Nu sunt deocamdata disponibile alte informatii privind vizita…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un „examineaza situatia“ dupa decizia „extrem de curajoasa“ a lui Donald Trump de a accepta o intalnire istorica, a declarat ministrul sud-coreean de Externe, Kang Kyung-wha, intr-un interviu difuzat duminica in Statele Unite, scrie AFP.

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un l-a invitat la Phenian pe presedintele Coreei de Sud. Invitatia a fost transmisa de sora dictatorului, care conduce delegatia tarii sale la Jocurile Olimpice din Coreea de Sud.