- Armata ucraineana anunta joi ca inainteaza la Bahmut (est), in pofida unei ”batalii feroce”, la o luna de la lansarea contraofensivei, relateaza AFP. ”Avansam in apropiere de Bahmut, iar acest lucru continua”, anunta intr-o postare pe Telegram comandantul Fortelor Terestre ucrainene, Oleksandr Sirski,…

- Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, susține ca orice mobilizare ulterioara va depinde de ceea ce Rusia dorește sa realizeze in razboiul din Ucraina, adaugand ca se confrunta cu o intrebare la care numai el i-ar putea raspunde: „Ar trebui sa reincerce Rusia cucerirea Kievului?”. La peste 15 luni de…

- Ministrul rus al Apararii Serghei Soigu anunta ca trupele ruse au respins joi o ofensiva ucraineana in regiunea Zaporojie, in sudul Ucrainei, in contextul in care Kievul se declara pregatit sa lanseze un asalt cu scopul de a recuceri teritoriul ucrainean ocupat de Moscova, insa Ucraina ar fi pierdut…

- Operatiunea militara a Rusiei impotriva Ucrainei este „foarte dificila”, dar va continua, a informat agentia de presa Tass, citand declaratii ale purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru un post de televiziune bosniac, informeaza Reuters. Rusia a reusit sa deterioreze grav masina…

- Operațiunea militara a Rusiei impotriva Ucrainei este „foarte dificila”, dar va continua, a informat miercuri agentia de presa Tass, citand declaratii ale purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru un post de televiziune bosniac, informeaza Reuters. Rusia a reusit sa deterioreze grav…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului a afirmat joi, 27 aprilie, atunci cand a fost intrebat ce parere are despre convorbirea telefonica purtata cu o zi inainte intre președintele chinez Xi Jinping și omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, ca "saluta orice" ar putea aduce mai aproape sfarșitul conflictului…

- Mihailo Podoliak, un important consilier al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a respins posibilitatea unor negocieri de pace cu Rusia pana cand trupele ruse nu se vor retrage complet de pe teritoriul Ucrainei, inclusiv din Crimeea. Aceste comentarii vin in contradicție cu declarațiile recente…

- Comentariile facute pentru Financial Times de Andrii Sibiha, adjunctul șefului de cabinet al lui Volodimir Zelenski, reprezinta cea mai explicita declarație a interesului Kievului de a discuta cu Rusia pe cai diplomatice despre viitorul peninsulei ocupate. Kievul este dispus sa discute cu Moscova despre…