Stiri pe aceeasi tema

- Marți, ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat ca descoperirea cadavrelor in orasul ucrainean Bucea este o provocare menita sa submineze negocierile ruso-ucrainene aflate in curs de desfasurare, informeaza AFP. „Intrebarea care se pune este: la ce foloseste aceasta provocare deschisa si mincinoasa…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul prin care ziua de 4 aprilie 2022 este declarata zi de doliu in toata țara. Doliul este instituit intru comemorarea tuturor victimelor razboiului declanșat de catre Federația Rusa impotriva Ucrainei, pe 24 februarie 2022, și in semn de profunda…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, l-a invitat marti pe papa Francisc sa joace rolul de mediator in negocierile dintre Kiev si Moscova. „Am aprecia rolul de mediator al Sfantului Scaun pentru a pune capat suferintei umane” in Ucraina, a scris Volodimir Zelenski pe Twitter dupa o discutie telefonica…

- Șeful diplomației ruse, aflat sub sancțiunile Occidentului, a facut aceasta declarație miercuri, in a șaptea zi a invaziei militare din Ucraina, dupa o serie de atacuri ale Rusiei care au ucis mulți civili in orașele ucrainene, potrivit Reuters. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat miercuri…

- Guvernul ucrainean spune ca rezistența țarii fața de Rusia este o lupta pentru a asigura viitorul Europei, potrivit BBC . Intr-o lunga postare pe Facebook, ministrul Apararii Oleksi Reznikov a laudat soldații, poliția, personalul medical și de asemenea civilii care s-au inarmat. „Uitați-va. Mulți și-au…

- Departamentul de stat al SUA a transmis ca evacuarea civililor de catre rebelii susținuți de Rusia in estul Ucrainei a fost o mișcare „cinica” a Moscovei. „Anunțuri ca acestea sunt incercari suplimentare de a ascunde prin minciuni și dezinformare ca Rusia este agresorul in acest conflict”, a declarat…

- Ministrul finantelor din Germania, liberalul Christian Lindner, a avertizat duminica aceasta ca o agresiune a Rusiei asupra Ucrainei ar atrage dupa sine sanctiuni dure, al caror continut a refuzat sa-l precizeze pentru a evita, potrivit lui, ca Moscova sa se pregateasca “din punct de vedere tactic”,…

- Ministrul canadian al Apararii, Anita Anand, a declarat marti la Bruxelles, in cadrul unei vizite la NATO, ca tara sa este pregatita sa se alature Occidentului in a impune sanctiuni Moscovei daca Rusia va trimite trupe in Ucraina, spunand ca Kremlinul are de ales intre dezescaldare si masuri punitive,…