Kaufland plateste in avans taxe de 69 de milioane de lei pentru a sprijini bugetul de stat si bugetele locale

Stiri pe aceeasi tema

- Kaufland Romania ofera un bonus de 1,6 milioane euro echipelor sale "din linia intai", din magazine si depozite, si introduce plata imediata a orelor suplimentare efectuate in aceasta perioada, conform criteriilor interne, pentru a le sprijini eforturile deosebite depuse in aceste zile, potrivit…

- Kaufland Romania ofera un bonus de 1,6 milioane euro echipelor sale ,,din linia intai”, din magazine și depozite, și introduce plata imediata a orelor suplimentare efectuate in aceasta perioada, conform criteriilor interne, potrivit unui comunicat de presa. „Sunt deosebit de recunoscator echipelor…

- Kaufland Romania ofera un bonus de 1,6 milioane de euro echipelor sale "din linia intai", din magazine si depozite, si introduce plata imediata a orelor suplimentare efectuate in aceasta perioada, din dorinta de a-i sprijini pe angajati in eforturile deosebite pe care le depun in aceste zile.…

- Din dorința de a-i sprijini in eforturile deosebite pe care le depun in aceste zile, Kaufland Romania ofera un bonus de 1,6 milioane euro echipelor sale ,,din linia intai", din magazine și depozite, și introduce plata imediata a orelor suplimentare efectuate in aceasta perioada, conform criteriilor…

- Ministerul Mediului demareaza miercuri prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), programul Rabla PLUS. Astfel, persoanele care doresc sa achiziționeze o mașina full electric sau electric hibrid plug-in, se pot adresa dealer-ilor validați începând cu ziua de azi. Prima de casare este…

- Bugetele locale vor rata circa 500 de milioane de lei in 2020, din cauza evaziunii fiscale a posesorilor de automobile, scrie expertul economic Veaceslav Ionița , pe blogul sau. Astfel, Primariile și autoritațile raionale vor aloca pentru intreținerea și reparația drumurilor locale 750 de milioane de…

- Kaufland Romania majoreaza venitul minim brut incepand cu 1 martie 2020, la 3.650 lei. In plus, caștiga pentru al cincilea an consecutiv certificarea „Angajator de Top” in Romania și, pentru al doilea an la rand, pe cea de „Angajator de Top” in Europa, devenind singura companie din retailul romanesc…

- Bugetul județului pe anul acesta este cu peste 20 de procente mai mic, fața de anul 2019, a anunțat, vineri, intr-o conferința de presa, Radu Moldovan, președintele Consiliului Județean Bistrița-Nasaud. „Din pacate, toate previziunile mele au devenit oficiale. Bugetul anului 2020 e in suma neta mai…