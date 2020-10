Stiri pe aceeasi tema

- Cine a spus ca doar femeile iși schimba parul dupa ce trec printr-o desparțire? Cuza de la „Noaptea Tarziu” este dovada vie ca și barbații pot face același lucru! Dupa ce el și Ramona Olaru s-au desparțit de curand, cantarețul a dat iama in saloanele de infrumusețare pentru o transformare spectaculoasa…

- In luna august, Laura Cosoi a nascut-o pe cea de-a doua fiica, Vera. Acum, la o luna de la fericitul eveniment, frumoasa actrița a facut o dezvaluire bomba ce i-a facut pe admiratori sa se gandeasca daca nu cumva artista este pregatita pentru al treilea copil.

- Karmen Simionescu da semne ca s-ar pregati de o noua schimbare in viața sa. Fiica celebrului manelist Adrian Minune s-a afișat intr-o ipostaza de senzație, dar un detaliu le ridica fanilor semne de intrebare.

- Karmen Simonescu este o mama-model, care le da clasa multor alte tinere de varsta ei. Și pentru a se menține astfel, fiica lui Adrian Minune apeleaza la metode dintre cele mai...sanatoase, ba chiar sfatuiește pe toata lumea sa procedeze la fel, dezvaluidu-și secretele pentru un trup fara cusur.

- Adriana Iliescu a devenit mama in 2005, la varsta de 66 ani, devenind la vremea respectiva cea mai batrana mama din lume. Astazi, fetița ei, Eliza, are 16 ani, iar intre cele doua se nasc tot mai des conflicte. Eliza are acum 15 ani și nu mai este copila timida de altadata. Ea este acum o adolescenta…

- Veronica Stegaru a luat o decizie radicala și s-a intors acasa, lasandu-l pe soțul ei singur. Ce face acum cunoscuta Vulpița și cum iși surprinde din nou fanii? Ce face Vulpița acum, dupa ce a renunțat la Acces Direct? Vulpița a luat decizia pe care mulți au așteptat-o – sa-l paraseasca pe Viorel, mai…