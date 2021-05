Stiri pe aceeasi tema

- Atalanta și AC Milan se intalnesc azi, de la 21:45, intr-o partida care va inchide sezonul in Serie A. Confruntarea de la Bergamo are miza doar pentru „rossoneri”, care sunt obligați sa caștige pentru a fi siguri de un loc de Liga Campionilor! AC Milan (76 puncte), Napoli (76 puncte) și Juventus (75…

- Cristiano Ronaldo (36 de ani) și-a mutat colecția de mașini de lux din Torino. Presa din Italia speculeaza ca e sfarșitul aventurii la Juventus. Cristiano Ronaldo nu concepe sa stea departe de Liga Campionilor stagiunea urmatoare. Juventus este intr-o situație delicata inaintea ultimei runde din Serie…

- E tensiune maxima in Serie A! Cu trei runde inainte de final, cinci echipe se bat pentru ultimele trei locuri care permit accesul in Liga Campionilor! Intre locul 2 și locul 6 sunt opt puncte, cu mențiunea ca Lazio (ocupanta locului 6) are un joc mai puțin disputat. Atalanta (72 puncte), AC Milan (72…

- Juventus și Napoli se vor infrunta astazi, de la ora 19:45, intr-o restanța din runda 3 din Serie A, iar partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport+. In meciul din retur, Napoli a caștigat la limita partida cu Juventus disputata…

- Juventus a câștigat fara prea mari probleme meciul disputat pe terenul echipei Cagliari, Cristiano Ronaldo ieșind în evidența cu un hat-trick (3-1).Cristiano Ronaldo a reușit sa înscrie de trei ori în doar 32 de minute ('10, '25, '32), golul gazdelor fiind înscris…

- Juventus a A®nvins Lazio, scor 3-1, A®n runda #26 din Serie A, iar formaE›ia pregAƒtitAƒ de Andrea Pirlo (41 de ani) se aflAƒ la E™apte puncte distanE›Aƒ de liderul Inter Milano. Cristiano Ronaldo a fost odihnit E™i a intrat A®n meci A®n minutul 69. DupAƒ ce a primit gol A®n minutul 14, Juventus a revenit…

- Juventus a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 3-0 (0-0), echipa Spezia, in etapa a XXV-a a campionatului italian de fotbal Serie A, potrivit news.ro. Au marcat: Morata '62, Chiesa '71, Cristiano Ronaldo '89. Galabinov (Spezia) a ratat un penalti, in minutul '90+6. Citește…