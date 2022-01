Justiția europeană mângâie gigantul cipurilor Intel Justiția europeana a anulat miercuri o amenda de 1,06 miliarde de euro aplicata in 2009 de Bruxelles producatorului american de cipuri electronice Intel, pentru abuz de poziție dominanta. Amenda fusese impusa de Comisia Europeana, brațul executiv al UE, pe baza faptului ca Intel a incercat in mod nedrept sa-și indeparteze rivalii. Comisia susținuse ca Intel […] The post Justiția europeana mangaie gigantul cipurilor Intel first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

