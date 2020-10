Justin Bieber si benny blanco lanseaza cantecul “Lonely”

Stiri pe aceeasi tema

- Videoclipul „No Time To Die”, tema principala a celui de-al 25-lea film „James Bond” interpretata de cantareata americana Billie Eilish, a fost lansat., informeaza News.roVideoclipul este regizat de Daniel Kleinman si contine imagini din lungmetrajul care urmeaza sa fie lansat in noiembrie.…

- Jurjak colaboreaza din nou cu Bucharest Jazz Orchestra pentru piesa “Orasul nostru”. “Cu BJO nu sunt la prima colaborare; pe al doilea album “Blues Berry” am colaborat la piesa “Nicio sansa” si am cantat impreuna pe mai multe scene, pontonul plutitor de pe Dambovita, lansarea albumului cu nr. 2 si la…

- Jennifer Lopez și Maluma lanseaza impreuna doua piese intitulate „Pa ti” si „Lonely”, mai intai pe TikTok, apoi pe YouTube, unde cele doua sunt prezentate intr-un clip comun. Premiera va avea loc in noaptea de joi spre vineri, la ora 01.30, ora Romaniei.

- Caștigator al premiilor Grammy, superstarul Justin Bieber lanseaza single-ul “Holy”, in colaborare cu Chance The Rapper. Track-ul beneciaza de un film de scurta durata realizat de catre Colin Tilley și vine dupa hitul “Intentions” (feat. Quavo), care a ocupat primul loc in TOP 40 radio și a devenit…

- The Rolling Stones lanseaza vineri "Goats Head Soup 2020", o reeditare a celebrului album din 1973, prezentat in diferite formate si care include o piesa inedita, "All the Rage", insotita de un videoclip, relateaza EFE. In afara de acest cantec, albumul cuprinde si alte doua single-uri lansate recent,…

- Cantareata americana Billie Eilish, laureata absoluta a ultimelor premii Grammy, a lansat joi noua piesa "My Future", compusa integral in perioada de izolare si insotita de un videoclip in care artista este reprezentata ca desen animat, relateaza EFE. Piesa, ca majoritatea celor din discografia lui…

