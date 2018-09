Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat miercuri, in plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg, in cadrul Discursului sau anual privind Starea Uniunii, ca executivul comunitar se opune tuturor atingerilor statului de drept si a afirmat ca articolul 7 din Tratatul…

- Fostul premier belgian Guy Verhofstadt a anuntat, duminica, formarea unei noi miscari politice, alaturi de partidul presedintelui Frantei, Emmanuel Macron. Intr-un interviu pentru cotidianul Ouest-France, Verhofstadt, liderul Aliantei Liberalilor si Democratilor pentru Europa (ALDE) din Parlamentul…

- "Nu putem continua ca si pana acum in UE", a scris Manfred Weber in mesaje postate pe Twittter. "Voi contribui la reintoarcerea la popor a Europei si la restabilirea legaturii dintre cetateni si Uniunea Europeana. Vreau sa incep un nou capitol in UE", a mai scris el. Manfred Weber, membru…

- Comisia Europeana va propune vineri renuntarea la practica trecerii de la ora de vara la ora de iarna, in urma unei consultari la care au participat cateva milioane de cetateni europeni, a declarat vineri presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, informeaza AFP, preluata de Agerpres. "Oamenii…

- ”Cerem PSD sa o demita de urgenta pe Viorica Dancila, premierul este o rusine pentru Romania. Prin scrisoarea trimisa astazi liderilor europeni, premierul Dancila dovedeste inca o data ca este o marioneta condusa de Liviu Dragnea. Continutul scrisorii este revoltator si periculos”, afirma USR.…

- Coliderii Grupului Verzilor/Alianta Libera Europeana din Parlamentul European solicita Comisiei Europene sa lanseze mecanismul privind statul de drept, instituit impotriva Poloniei si care se afla in prezent in dezbatere pentru Ungaria, informeaza vineri The Guardian. Comisia Europeana a activat anul…

- Fost negociator al Romaniei cu UE, despre viitorul raport MCV: ”Va fi mai rau decat precedentele și va avea foarte multe semne de intrebare”, a declarat Vasile Pușcaș, pentru RFI . Potrivit acestuia, Bruxelles-ul este iritat de impredictibilitatea guvernului PSD-ALDE. Viitorul raport MCV al Comisiei…

- Eurodeputatul Gabriela Zoana, vicepreședinte al Comisiei pentru Agricultura din Parlamentul European, continua lupta pentru obținerea unei versiuni cat mai favorabile agricultorilor pentru viitoarea Politica Agricola Comuna. Intrucat ultima versiune prezentata de catre Comisia Europeana nu…