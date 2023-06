Stiri pe aceeasi tema

- Distribuție Energie Electrica Romania – Targoviște anunța intreruperea alimentarii cu energie electrica: Informațiile actualizate despre intreruperile planificate din localitațile județului Dambovița pot fi vizualizate pe site-ul: www.distributie-energie.ro rubrica Suport/Intreruperi Ne cerem scuze…

- 24.05.2023Bine v am regasit intr o frumoasa zi insorita, calda si plina de radiatii.M as bucura sa fie intensificate in vietile noastre toate vibratiile pozitive. Inseamna ca in aceste zile suntem foarte bine Ma apropii de final cu cartea lui Ovidiu Dragos Argesanu ndash; Jumatatea mea, femeiaPagina…

- Asta in contextul in care, paradoxal, avem printre cele mai mici salarii din UE. Potrivit experților instituției internaționale, creșterile salariale din țara noastra sunt mult prea mari.Aceștia spun ca o astfel de creștere nu este benefica și nu ajuta la procesul de formare a unei economii sustenabile.…

- Romania are nevoie, pentru rezolvarea dezechilibrelor externe, de o combinatie intre consolidarea fiscala si reforme structurale, se arata intr-o analiza a Bancii Mondiale. Masurile politice care vizeaza imbunatatirea pozitiei fiscale includ largirea bazei de impozitare, consolidarea administrarii fiscale,…

- Facturile de utilitați ale unei persoane decedate nu sunt „iertate” daca un consumator a murit inainte de sa-i fie emisa factura sau inainte de a fi fost facuta plata. Un avocat consultat de „Adevarul” a explicat ca plata facturilor de utilitați revine moștenitorilor persoanei decedate.

- O nota catre clienti a celei mai mari banci americane de investitii, Goldman Sachs, analizata de Profit.ro, indica o perspectiva pozitiva pentru Romania pe termen scurt, dar avertizeaza ca riscuri raman pe termen mediu. Deficitul de cont curent si presiunile inflationiste sunt indicate ca probleme care…

- Romania trebuie sa reduca deficitul de cont curent și deficitul de balanța comerciala, spune ministrul de Finante, Adrian Caciu: „nu se face insa doar prin efort guvernamental. Este nevoie de masuri, programe și mai ales de parteneriat cu mediul economic”

- Romania trebuie sa reduca deficitul de cont curent si deficitul balantei comerciale pentru o crestere a ratingului de tara, a aratat, sambata, ministrul Finantelor, Adrian Caciu.Reactia ministrului vine dupa ce agentia de rating Fitch a reconfirmat ratingul aferent datoriei guvernamentale a Romaniei…