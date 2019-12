Judetul Constanta: Barbati bauti sau fara permis, prinsi la volan. S-au ales cu dosare penale

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi soferi constanteni au fost depistati bauti la volan sau fara permis. Politistii au intocmit dosare penale. Astfel, la data de 30 noiembrie a.c., in jurul orei 00.00, politisti din cadrul Serviciului Rutier Constanta au depistat un barbat,de 48 de ani, in timp ce conducea un autoturism, pe…

- La data de 24 noiembrie a.c., in jurul orei 07.40, politisti din cadrul Serviciului Rutier Constanta au identificat un barbat, de 52 de ani, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitatii Castelu, fiind sub influenta bauturilor alcoolice.In urma testarii cu aparatul etilotest a rezultat o valoare…

- Doi barbați din județul Mureș s-au ales cu dosare penale in weekend, dupa ce au fost depistați de polițiștii din Alba in timp ce conduceau autovehicule fara a deține permis și sub influența alcoolului. Potrivit IPJ Alba la data de 2 noiembrie 2019, in jurul orei 17:50, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala…

- La data de 31 octombrie a.c., in jurul orei 12.00, politisti din cadrul Postului de Politie Cogealac au depistat un barbat, de 30 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe strada Rasaritului din localitatea Tariverde, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii cu aparatul etilotest…

- La data de 29 octombrie a.c., in jurul orei 13.20, politisti din cadrul Serviciului Rutier Constanta au depistat un barbat, de 29 de ani, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 3, in localitatea Valu lui Traian, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. La data de 29 octombrie…

- La data de 25 octombrie a.c., in jurul orei 16.25, politisti din cadrul Serviciului Rutier Constanta au identificat un barbat, de 50 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe DN 39, in localitatea Eforie Nord, in timp ce avea suspendat dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice pentru perioada…

- La data de 15 octombrie a.c., in jurul orei 10.05, politisti din cadrul Serviciului Rutier Constanta au depistat un barbat de 29 de ani, in timp ce conducea o autoutilitara pe strada Soarelui din localitatea Valu lui Traian, avand suspendat dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice pentru perioada…

- La data de 14 octombrie a.c., in jurul orei 08.50, politisti din cadrul Biroului Rutier Constanta au depistat un barbat de 67 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Alexandru Lapusneanu din municipiul Constanta, in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii…