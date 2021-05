Județele cu cele mai multe persoane vaccinate. Timișul, locul trei în top Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) publica, pentru prima oara, o situație a vaccinarii pe județe. Topul este condus de București, Cluj, Timiș și Brașov. Pe ultimele locuri sunt Suceava și Giurgiu. Situația județelor in funcție de procentul populației vaccinate cu cel puțin o doza (4 mai, ora 18.00): București […] Articolul Județele cu cele mai multe persoane vaccinate. Timișul, locul trei in top a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) publica, pentru prima oara, o situație a vaccinarii pe județe. Topul este condus de București, Cluj, Timiș și Brașov. Pe ultimele locuri sunt Suceava și Giurgiu. Situația județelor in funcție de…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) publica, pentru prima oara, o situație a vaccinarii pe județe. Topul este condus de București, Cluj, Timiș și...

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) anunța ca 78.612 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore. In ultima perioada, numarul vaccinarilor s-a menținut in jurul pragului de 80.000 pe zi. Potrivit CNCAV, din cele 78.612 de persoane…

- Aproape 62.000 de persoane au fost vaccinate anti-COVID sambata și au fost raportate 118 reacții adverse, potrivit datelor furnizate de Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV).Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reacțiile adverse…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat sambata ca in ultimele 24 de ore s-au vaccinat 50.904 persoane. Dintre acestea, 8.091 cu serul AstraZeneca. De la ultima raportare s-au inregistrat 220 de reactii adverse, potrivit News.ro. Potrivit…

- Potrivit Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19, in ultima zi au fost vaccinate 54.281 de persoane și s-au inregistrat 234 de reacții adverse. De la debutul campaniei de imunizare au fost vaccinate 1.572.465 de persoane și au fost raportate 7.829 de…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anunțat joi ca in ultimele 24 de pre au fost vaccinate 49.911 persoane și ca au fost raportate 113 reacții...

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV) a anunțat vineri ca in ultimele 24 de ore au fost vaccinate 19.125 de persoane și au fost raportate 115 reacții adverse. Astfel, au fost vaccinate cu prima doza 17.707 de persoane, iar cu a doua 1.418. 7.841…