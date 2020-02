Stiri pe aceeasi tema

- In urma meciurilor disputate duminica, 23 februarie, s-au aflat toate cele sase formatii calificate in play-off-ul Ligii 1! Astfel, CFR Cluj, U Craiova, FCSB, Gaz Metan, Astra si FC Botosani vor evolua in play-off, in vreme ce Viitorul Constanta, Dinamo Bucuresti, Sepsi Sf. Gheorghe, Chindia Targoviste,…

- FC Viitorul debuteaza in turneul play out al Ligii 1 sambata, 29 februarie, cand intalneste la Ovidiu, in etapa intai, de la ora 17.30, FC Voluntari.In aceasta faza a competitiei vor evolua ultimele opt clasate, iar punctajul cu care au incheiat sezonul regulat s a injumatatit, plecandu se la drum cu…

- Dupa ce s a clasat pe locul sapte la finele sezonului regulat al Ligii 1, FC Viitorul va evolua in premiera in turneul play out.In aceasta faza a competitiei vor evolua ultimele opt clasate, iar punctajul cu care au incheiat sezonul regulat s a injumatatit, plecandu se la drum cu clasamentul: 1. FC…

- Anunțat, inițial, a se desfașura vineri, 28 februarie 2020, ora 17.30, pe arena Ilie Oana, din Ploiești, meciul din etapa a XXIII-a a Ligii a II-a dintre FC Petrolul și Farul Constanța a fost decalat, de FRF, pentru a doua zi, sambata, 29 februarie, de la 13.00. Dupa cum se observa, dupa partida oficiala…

- Pentru prima data de cand s a instituit in Liga 1 sistemul cu play off si play out, FC Viitorul, campioana Romaniei din sezonul 2016 2017, va evolua in play out, dupa ce s a clasat pe locul sapte in sezonul regulat, prima sub linia de play off.Echipa lui Gica Hagi va evolua in play off alaturi de Dinamo,…

- Vineri, 14 februarie Ora 17.30 Chindia Targoviste – FC Voluntari, stadion Ilie Oana – Ploiesti. OBSERVATOR: Imilian Serbanica (Bragadiru). Ora 20.00 CFR Cluj – FC Viitorul, stadion Dr. Constantin Radulescu – Cluj. OBSERVATOR: Ioan Bogdan (Arad). Sambata, 15 februarie Ora 14.30 Academica Clinceni – Gaz…

- Ieri, parintele Radu Manuel, cel care coordoneaza activitatea fundatiei „Bucuria Ajutorului”, din Urlati, a fost oaspetele jucatorilor de la Astra, liderul la zi din Liga I oferind, prin contributia staff-ului tehnic, a presedintelui Dani Coman si a jucatorilor, daruri pentru 32 de copii aflati in ingrijirea…

- CFR Cluj va infrunta, miercuri, incepand cu ora 18:00, pe Sepsi Sf. Gheorghe, in etapa 19 a Ligii 1, potrivit Mediafax.CFR Cluj vine dupa o remiza cu FC Hermannstadt, scor 1-1, in timp ce Sepsi Sf. Gheorghe a reușit o victorie in fața Universitații Craiova, scor 1-0. Dan Petrescu a…