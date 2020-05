Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Buzarnescu spune ca va mai juca tenis doar 2 sau 3 ani, timp in care isi doreste sa nu mai aiba parte de accidentari. Mihaela Buzarnescu a luat parte la emisiunea „Welcom as in aor hom”, gazduit...

- Ilona Brezoianu, cea care o interpreteaza pe Flori in serialul de comedie “Mangalița”, difuzat de Antena 1 in fiecare sambata de la ora 22.30, a dezvaluit pentru Libertatea de Weekend cum a afectat-o pandemia de coronavirus ca actor, dar și cum i-a influențat veniturile. De asemenea, ne-a povestit despre…

- Jucatoarea olandeza de tenis Kiki Bertens a castigat turneul Mutua Madrid Open Virtual Pro. Bertens a invins-o in finala pe Fiona Ferro, scor 6-1, potrivit news.ro.Citește și: Scandalos! Un cunoscut medic acuza abuzuri ale Poliției! ‘Umilința și lipsa de politețe la adresa seniorilor’…

- Presa internaționala lauda inițiativa Simonei Halep de a dona bani pentru echipamente medicale in Romania. Saptamana trecuta, jucatoarea de tenis a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook in care a anunțat ca doneaza bani pentru echipamente medicale in București și Constanța.In vreme ce jucatoarele…

- „Am auzit-o pe Elisabeta Lipa cand a vorbit despre asta. Nu mai e cazul sa fac un secret , inainte de a intra in direct , Elisabeta a stat cu mine la telefon si a plans efectiv 30 de minute, astazi la pranz, cand am luat cu toții decizia sa ne trimitem loturile olimpice acasa dupa o lupta de-a surda…

- Mihaela Buzarnescu (31 de ani, 120 WTA) a vorbit la GSP LIVE despre cum este afectat tenisul de pandemia de coronavirus din lume. Jucatoarea a dat detalii din circuit, despre cum se simt și cum se mențin in forma jucatorii, și a vorbit și despre alte turnee care pot fi anulate. Mihaela Buzarnescu:…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu s-a calificat, vineri, in semifinalele turneului ITF de la Cairo (Egipt), dotat cu premii totale de 100.000 de dolari, dupa ce a dispus de rusoaica Anastasia Gasanova cu 4-6, 6-3, 6-1. Begu (29 ani, 118 WTA), a treia favorita, s-a impus dupa o ora…

- Jucatoarea romana de tenis Patricia Tig s-a calificat, marti, in optimile de finala ale Openului Thailandei, turneu WTA dotat cu premii totale de 275.000 de dolari, dupa ce a invins-o la Hua Hin pe chinezoaica Yafan Wang, a sasea favorita, cu 6-1, 1-6, 7-6 (7-5). Tig (25 ani, 105 WTA)…