- Papa Francisc a vizitat o inchisoare italiana pentru o liturghie in Joia Mare, unde a spalat si sarutat picioarele a 12 detinuti pentru a comemora gestul de umilinta al lui Iisus fata de apostolii sai in noaptea dinaintea crucificarii, transmite Reuters, citata de Mediafax. Iisus, stiind ca Tatal I-a…

- Papa Francisc a spalat picioarele a 12 detinuti in timpul slujbei din Joia Mare dinaintea Pastelui catoli.Evenimentul a avut loc intr un penitenciar de langa Roma, relateaza dpa, conform Agerpres.roLiderul Bisericii Catolice a putut sa reia acest ritual, care aminteste de gestul de smerenie al lui Iisus…

- Ieri, joi 14 aprilie, a fost o zi cu foarte mare insemnatate pentru credincioșii catolici de pretutindeni. Joia Mare, a patra zi din Saptamana Patimilor, a fost marcata de pregatiri intense, in intampinarea sarbatorilor pascale. Mii de credincioși s-au adunat la Bazilica Sfantul Petru din Vatican…

- Vitaliy Klitschko, fost pugilist și actual primar al Kiev-ului, a facut un apel la Papa Francisc și l-a invitat la Kiev in speranța ca Suveranul Pontif va putea contribui la salvarea vieților ucrainenilor și atingerea pacii. Klitschko i-a trimis o scrisoare Papei, dupa mesajele trimise și din partea…

- Papa Francisc deplange miercuri „scenarii tot mai alarmante” care se profileaza in Ucraina si care ameninta „pacea tuturor”. „Am o mare durere in suflet in fata agravarii situatiei in Ucraina. In pofida eforturilor diplomatice din ultimele saptamani, se deschid scenarii tot mai alarmante. La fel ca…

- "Munca voastra pare sa nu fie apreciata...", a declarat suveranul pontif in fata unei delegatii de la Agenzia delle Entrate, Administratia Fiscala din Italia, recunoscand totodata ca impozitarea este adeseori perceputa ca o activitate prin care "mainile voastre ajung in buzunarele oamenilor".Insa papa…