Johnny Solinger, fostul solist al trupei Skid Row, a murit Johnny Solinger, fostul solist vocal al celebrei trupe rock Skid Row, a murit la varsta de 55 de ani. Artistul a fost diagnosticat recent cu insuficiența hepatica. Johnny Solinger, vocalist al formației Shid Row din 1999 pana in 2015, s-a stins din viața sambata, 26 iunie, la varsta de 55 de ani. Skid Row a confirmat decesul artistului pe Instagram. „Am aflat cu tristete vestea despre fratele nostru, Johnny Solinger. Suntem alaturi de familia, prietenii si fanii lui”, au scris ceilalți membri ai trupei, Rachel Bolan, ZP Theart, Dave Sabo, Rob Hammersmith și Scotti Hill. Și Paula Solinger, soția… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cascada Vadu Crișului se afla in Munții Padurea Craiului din Apuseni și este una dintre cele mai frumoase cascade din Romania. Caderea de apa este atat de impresionanta, incat mulți cred ca aceasta cascada va urca rapid in topul preferințelor turiștilor dupa ce cascada Bigar s-a prabușit. Cascada Vadu…

- Cabral a facut o dezvaluire cu totul și cu totul surprinzatoare in urma cu ceva timp. Invitat la o emisiune de televiziune, partenerul de viața al Andreei Ibacka a declarat ca el și fiica lui mai mare nu-și vorbesc in prezent. Prezentatorul de televiziune a facut totul public, spunand, in gluma, ca…

- In scurt timp, Iasmina Hill va fi mama pentru a doua oara, dar se pare ca ultimele luni de sarcina i-au fost presarate cu incidente foarte neplacute. Romanca și soțul ei, milionarul american Bradford Hill, au deja un baiețel impreuna și se pare ca gasirea unei bone bune ii da mari batai de cap blondinei.…

- Cabral și Andreea Ibacka au anunțat pe 20 mai ca vor avea al doilea copil. Actrița e insarcinata , iar in toamna va aduce pe lume bebelușul. Iata cum a reacționat micuța Namiko dupa ce a aflat ca in curand va avea un frațior sau o surioasa. Fetița, ajutata de parinții ei, a avut un mesaj scurt dupa…

- Bucurie mare in showbiz, de cand Cabral și Andeea Ibacka au anunțat ca vor deveni parinți pentru cea de-a doua oara. Cum a reacționat Namiko, fiica faimosului cuplu, dupa vestea ca va avea o surioara sau un frațior? Micuța așteapta cu nerabdare un partener de joaca și este foarte incantata ca mama sa…

- Simona Halep s-a accidentat grav in primul meci de tenis la care a participat in turul doi al turneului WTA 1000 de la Roma. Sportiva romana a fost nevoita sa paraseasca terenul din cauza durerii și sa renunțe la partida disputata cu Angelique Kerber. Simona Halep, numarul 3 mondial, s-a accidentat…

- Irina Fodor este noua prezentatoare de la „Chefi la cuțite”, dupa ce Gina Pistol s-a retras in ultimul trimestru de sarcina. Vedeta a devenit mama in luna martie și nu a mai continuat filmarile pentru sezonul 9 al emisiunii de la Antena 1. La scurt timp dupa ce anunțul a fost facut, mesajele au curs…