Joe Biden, favorit sa castige scrutinul prezidential din SUA in fata lui Donald Trump - sondaj

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul vicepresedinte american Joseph Biden ramane favorit pentru a reprezenta Partidul Democrat in scrutinul prezidential din SUA si, conform unui sondaj de opinie efectuat de Universitatea Quinnipiac, il poate invinge pe presedintele Donald Trump, un politician republican.In cursa pentru…

- Facebook a anuntat, vineri, ca, a intentat, in California, un proces impotriva unei companii si a doua persoane fizice, in contextul in care depune eforturi pentru a se asigura ca utilizatorii sunt in siguranta si pentru a combate abuzurile in platforma de reclame. "Acestea au incalcat Termenii…

- Miliardarul Michael Bloomberg, fost primar al New York-ului, a depus, joi, actele la Comisia Electorala Federala pentru a candida la presedintia Statelor Unite din partea Partidului Democrat, alaturandu-se unei lungi liste de candidati pentru nominalizarea din partea acestei formatiuni politice.…

- Un fost consilier de varf al Casei Albe il acuza Gordon Sondland, ambasadorul SUA la UE si un donator in campania lui Donald Trump, ca reprezinta un potential risc de securitate. Motivul: niste oficiali romani au venit la Casa Alba fara sa fie invitati, insa au avut acces pentru ca au invocat numele…

- Ministrul Afacerilor Externe, Ramona Manescu, a avut, luni, o intrevedere cu Ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Hans Klemm. Cei doi oficiali au stabilit un proces de consultari cu frecventa lunara pentru a discuta teme de interes bilateral. Potrivit unui comunicat de presa transmis de…

- Seful Partidului Poporului (OeVP), fostul prim-ministru austriac Sebastian Kurz, a carui formatiune s-a plasat pe primul loc in alegerile anticipate de la 29 septembrie, a fost mandatat oficial, luni, de presedintele austriac Alexander Van der Bellen cu formarea noului guvern, insa negocierile se anunta…

- Mark Zuckerberg, care la 35 ani ocupa locul al cincilea in topul celor mai bogati oameni din lume, se declara de acord cu afirmatiile potrivit carora miliardarii nu ar trebui sa existe, facute de candidatul democrat la alegerile prezidentiale din SUA, Bernie Sanders. "Nu stiu daca am un prag…

- Presedintele american Donald Trump a confirmat marti ca a blocat ajutoare de aproape 400 de milioane de dolari destinate armatei Ucrainei. El a negat insa ca a facut acest lucru pentru a-l determina pe omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski sa initieze o investigatie impotriva fiului rivalului…