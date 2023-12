Joe Biden a afirmat ca, in absența candidaturii lui Donald Trump, ar fi fost nesigur daca ar fi decis sa se prezinte la alegeri, informeaza Agerpres.

"Daca Trump nu ar fi candidat, nu sunt sigur ca m-as prezenta" in alegeri, a declarat marti presedintele american Joe Biden, care va incerca sa obtina al doilea mandat la prezidentialele din 2024, noteaza AFP.

'Dar nu-l putem lasa sa castige", a adaugat democratul de 81 de ani in timpul unei intalniri cu donatori democrati langa Boston (nord-est), in legatura cu fostul presedinte, in prezent marele favorit al primarelor republicane.