Stiri pe aceeasi tema

- Pfizer a solicitat autoritaților de reglementare din Statele Unite ale Americii sa aprobe vaccinarea copiilor cu varsta cuprinsa intre 5 și 11 ani. Compania farmaceutica a depus in luna septembrie la FDA rezultatul unor teste clinice ale vaccinului Pfizer/BioNTech asupra copiilor din aceasta categorie.…

- Președintele american a participat, alaturi de premierul Marii Britanii și cel al Australiei la semnarea unui tratat istoric pentru submarine nucleare.Momentul a fost surprins in timp ce Biden anunța semnarea unui nou acord acord istoric. Cei trei se aflau in videoconferința.Noul parteneriat dintre…

- O explozie s-a auzit luni dimineața in zona aeroportului din capitala afgana, potrivit martorilor și presei locale, citați de CNN și The Guardian . Deocamdata nu exista o confirmare oficiala a sursei exploziei, insa se vorbește despre pana la cinci rachete trase inspre aeroport. Potrivit jurnaliștilor…

- Prim-ministrul Florin Citu a declarat sambata ca nu intentioneaza sa demisioneze din functie pentru faptul ca, in urma cu 21 de ani, a fost sanctionat in Statele Unite ale Americii pentru conducere sub influenta alcoolului. "Nu, niciun moment. In continuare avem o guvernare pe care trebuie sa o ducem…

- Noi destinații preferate de romani intra pe lista statelor din zona roșie. Este vorba despre SUA, Turcia, Israel și Muntenegru care trec din zona galbena in cea roșie, ceea ce inseamna ca persoanele care vor reveni in țara din aceste destinații vor trebui sa intre in carantina pentru 14 zile daca nu…

- Maria Ciobanu locuiește de ani buni in America. Celebra interpreta de muzica populara s-a stabilit acolo alaturi de familia sa. Recent, aceasta a revenit in Romania, doar pentru un eveniment organizat de buna ei prietena Steliana Sima. Acum, Ionuț Dolanescu a anunțat ca mama sa pleaca din nou in SUA.…

- Subsecretarul de stat al SUA pentru afaceri politice Victoria Nuland a felicitat-o pe Maia Sandu, presedintele Republicii Moldova, într-o discutie telefonica, pentru victoria repurtata de Partidul Actiune si Solidaritate (PAS) în alegerile legislative anticipate din Republica Moldova, informeaza…

- Mai mulți responsabili europeni și-au exprimat, sambata, bucuria pe rețelele de socializare ca Uniunea Europeana a reușit sa depașeasca Statele Unite al Americii la rata populatiei care a primit cel putin o doza de vaccin impotriva coronavirusului, informeaza AFP, citata de Agerpres . Reacțiile de satisfacție…