- Presedintele SUA Joe Biden a declarat ca spera ca operatiunile de evacuare la Kabul sa poata fi finalizate inainte de 31 august, data care a fost stabilita de guvernul sau pentru retragerea completa a trupelor americane din Afganistan, relateaza AFP. "Speram ca nu trebuie sa prelungim", a spus presedintele…

- Presedintele SUA Joe Biden a declarat ca este gata sa mentina fortele americane la Kabul si dupa 31 august, daca toti cetatenii americani care se afla inca in tara nu sunt evacuati pana atunci, potrivit unui extras dintr-un interviu difuzat miercuri de canalul ABC, relateaza AFP. "Vom stabili in…

- Fostul președinte american Donald Trump i-a laudat marți pe talibani, afirmând ca sunt „deștepți” și „luptatori buni”, relateaza Business Insider.„Talibanii, va voi spune, luptatori buni. Trebuie sa le acordam merite pentru asta. Ei lupta de 1.000 de ani;…

- Presedintele american Joe Biden si prim-ministrul irakian Mustafa al-Kadhimi au incheiat luni un acord care prevede incheierea oficiala a misiunii de lupta a SUA in Irak pana la sfarsitul anului 2021, la mai bine de 18 ani dupa ce trupele americane au fost trimise in tara, transmite Reuters.…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat vineri ca Ankara si Washington s-au pus de acord asupra 'modalitatilor' unei viitoare asumari a securitatii aeroportului din Kabul de catre fortele turce dupa retragerea americana din Afganistan, transmite AFP. 'Impreuna cu SUA si NATO, am…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat joi ca misiunea militara a Statelor Unite in Afganistan 'va fi incheiata la 31' august, dand asigurari ca americanii 'si-au atins obiectivele' in aceasta tara, si anume lupta impotriva amenintarii teroriste, transmit Reuters si AFP. Statele Unite…

- Armata americana a anuntat ca a efectuat ”peste 90%” din retragerea sa finala din Afganistan, inceputa in mai, la aproape 20 de ani de la interventia militara pe care a lansat-o impreuna cu NATO in aceasta tara, in urma atentatelor teroriste de la 11 septembrie 2001, relateaza AFP, potrivit Agerpres.…

- Trupele americane si NATO au parasit baza aeriana de la Bagram, au declarat vineri mai multe surse din cadrul Pentagonului pentru AFP și BBC, acestea adaugând ca retragerea tuturor trupelor straine din Afganistan este iminenta, potrivit News.ro.„Toate fortele coalitiei au parasit…