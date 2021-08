Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul International Olimpic (CIO) a deschis o ancheta oficial in cazul sprinterei belaruse Kristina Timonovskaia, care a declarat ca se teme sa se intoarca in Belarus, dupa ce a criticat Federatia de atletism din tara sa, informeaza DPA. In varsta de 24 ani, Timonovskaia a criticat…

- Atletul grec Miltiadis Tentoglou a cucerit luni medalia de aur in proba de saritura in lungime din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, informeaza AFP. Tentoglu s-a impus cu o saritura de 8,41 m, reusita la ultima sa incercare, devansandu-l pe cubanezul Juan Miguel Echevarria, marele…

- Atleta belarusa Kristina Timonovskaia a declarat ca a fost fortata sa-si suspende participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo si sa paraseasca Japonia dupa ce si-a criticat federatia nationala pe retelele de socializare, a relatat duminica AFP. ''Cer ajutorul Comitetului International Olimpic,…

- Atletul roman Rares Andrei Toader a doborat recordul national in proba de aruncare a greutatii, duminica, la reuniunea internationala de la Brno (Cehia), cu performanta de 21,29 metri. De asemenea, aceasta reusita i-a garantat prezenta la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Toader reusise sa egaleze recordul…

- Federatia internationala de atletism (World Atheltics) a declarat inca 35 de sportivi din Rusia eligibili pentru a concura sub steag neutru la Jocurile Olimpice de la Tokyo (23 iulie-8 august), urcand numarul total la 62, transmite Reuters. Federatia rusa de atletism (RUSAF) a fost suspendata…